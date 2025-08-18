Kilo eleştirileri kızdırmıştı! Burcu Özberk tarzıyla tam not aldı

Son olarak Prens dizisiyle ekrana gelen Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kalınca kızmıştı.

Burcu Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" demişti.

Bedeniyle barışık olan Özberk şu sıralar tatilde. Sezon öncesi keyif yapan güzel isim mavi derin dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.