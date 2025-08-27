Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi

Bir dönem Elçin Sangu, Barış Arduç gibi oyuncuların başrolü paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Koray' karakterini canlandıran oyuncu Onur Büyüktopçu verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu, 8 ayda tam 28 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Büyüktopçu, yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı.

Ünlü oyuncu, fazla kiloları yüzünden psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini itiraf ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün elimde hamburgerle aynaya baktım ve ‘Bu böyle olmayacak’ dedim. Kendime bir söz verdim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı.”

Verdiği kiloların ardından hem bedensel hem de ruhsal olarak daha iyi hissettiğini dile getiren Büyüktopçu son haliyle sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuluyor.