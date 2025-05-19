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Kiloları çok eleştirilmişti! 24 saatte bir yemek yiyor! Zara yaptığı diyeti anlattı

Son dönemde sahne kostümleri ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara sıkı bir diyete başladı. 24 saatte bir yemek yediğini açıklayan ünlü isim kendisine yapılan yorumları ciddiye aldığını söyledi.

Kiloları çok eleştirilmişti! 24 saatte bir yemek yiyor! Zara yaptığı diyeti anlattı
Öznur Yaslı İkier

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve sahne tarzıyla dikkat çekiyordu.

Ünlü ismin, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Kendisine yapılan yorumları ciddiye aldığını söyleyen ünlü şarkıcı sıkı bir diyete başladı. Zara değişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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ZAYIFLAMA FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Ünlü isim; 'Çok ciddi bir diyet yaparak kilo veriyorum. 24 saatte bir yiyorum. Diyetisyenle birlikte ilerliyorum. Gerçekten yemeyince oluyormuş. Kenardan geçerken bir fındık alma filan onlarla olmuyormuş.' diye konuştu.

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