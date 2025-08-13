MAGAZİN

''Kim der 53 yaşında'' Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Defne Samyeli, Instagram'daki son paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin bikinili pozları yine çok konuşuldu.

Öznur Yaslı İkier

Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Hekimoğlu gibi dizilerde rol alan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte magazin manşetlerinden hiç düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim sosyal medyadaki pozlarıyla da dikkat çekiyor. Sezon boyunca bikinili pozlarını yayınlayan Samyeli'nin peş peşe yayınladığı kareler beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Samyeli'nin pozlarına kısa sürede; 'Kim der 53 yaşında', 'Fiziği çok güzel', 'Harika görünüyor', 'Bu kadın araştırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.

GENÇLİK SIRRINI VERMİŞTİ

Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamalarda gençlik sırrını vermişi. Samyeli; ''Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım.

Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım.'' demişti.

Defne Samyeli
