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Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve beslenme şekli ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de annesi ve oğullarıyla çıktığı Bali tatilinden renkli fotoğraflarıyla gündeme geldi. Çağla Şıkel'in bikinili pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

Her giydiği, paylaşımı ve her açıklaması magazin manşetlerinde yer edinen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de annesi ve oğullarıyla Bali tatiline çıktı.

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Ailecek keyifli bir tatil geçiren Çağla Şıkel bikinili kareleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fit haliyle beğeni toplayan ünlü isim adeta bakana bir daha baktırdı.

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Sezonun yorgunluğunu atan 46 yaşındaki Çağla Şıkel'e 'Kim der ki iki çocuk annesi', 'Harika görünüyor', 'Fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'ın fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'e annesi Asuman Şıkel de eşlik etti.

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Çağla Şıkel
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