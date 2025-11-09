Kim Kardashian dantelli elbisesiyle yine adından söz ettirdi! Bir bakan bir daha baktı

44 yaşındaki reality yıldızı Kim Kardashian, hukuk hayallerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini öğrenmeden hemen önce, sosyal medyada adeta olay yarattı. Ünlü yıldız, baro sınavı sonuçlarının açıklanmasından dakikalar önce paylaştığı neredeyse çıplak fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Skandallar kraliçesi tropik bir ortamda çekilen karelerde siyah tül bir elbise içinde kıvrımlarını cesurca sergilerken, stresli bir hukuk adayı olmaktan çok, tatildeki bir bomba güzeli gibi görünüyordu.

Kim'in tül elbisesine bir bakan bir daha baktı çünkü içine hiçbir şey giymemiş gibi görünüyordu. Ancak dikkatli gözler Kim Kardashian'ın ten rengi iç çamaşırı tercih ettiğini daha sonra fark etti.

KİM KARDASHİAN AVUKAT MI?

Kim, Temmuz ayında girdiği iki günlük zorlu sınavın sonucunu bekliyordu. Sınav sonuçlarının açıklandığı saat geldiğinde Kim'in Instagram hesabı bir anda sessizliğe büründü.

Beklenen kutlama paylaşımı gelmeyince hayranlar şaşkına döndü ve sosyal medyada yorumlar yağdı. Bir kullanıcı espriyle, “Yeniden deneme için çalışmaya başlamıştır", "Kim ne yaptın?", "Avukat mısın?" diye yazdı.

Kim bir süre sonra sınava yeniden çalışacağını da duyurdu.