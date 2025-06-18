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Kim Kardashian'ın 12 yaşındaki kızı North West gündemde! Görenler inanamadı

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian her adımıyla olay oluyor. İddialı tarzı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian bu defa 12 yaşındaki kızı North West ile gündem oldu. Ünlü ismin kızını görenler inanamadı.

Kim Kardashian'ın 12 yaşındaki kızı North West gündemde! Görenler inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian, her adımıyla olay oluyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü yıldız bu defa 12 yaşındaki kızı North West ile gündeme geldi.

Kim Kardashian'ın Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen kızı North West, geçtiğimiz günlere 12 yaşına bastı.

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Tavırları, mavi boyalı saçları ve duruşuyla basının ilgisini çekmeyi başaran North West'i görenler çok şaşırdı.

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YORUM YAĞDI

North West'in sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ise kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gören herkes 'yaşının çok üzerinde duruyor', 'babasının kopyası' gibi yorumlar yaptılar.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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