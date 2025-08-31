Kim Kardashian'ın kıyafeti çok konuşuldu! Ön kısmına kimse anlam veremedi

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, Venedik’te giydiği sıra dışı kıyafetle gündem oldu. 44 yaşındaki yıldız, Paris merkezli ünlü moda evi Maison Margiela imzalı soluk gri bir kombinle görüntülendi.

İlk bakışta şık bir elbiseyi andıran kıyafet, aslında omuz vatkalı, yüksek yakalı ve uzun açık kollu gösterişli bir mayo üstü ile geniş paça pantolonlardan oluşuyordu.

Rahat olmadığı belli olan tasarım, eleştirmenler tarafından “bilim kurgu filminden çıkmış” ve “Star Trek esintili” olarak yorumlandı.

Sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, takipçileri de kendini tutamadı. Kıyafetin önüne anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları "Yine konuşulmayı başardı" dedi.

Kim Kardashian, bu özel gecede hapishane reformu konusundaki insani çalışmaları nedeniyle onurlandırıldı.



“DVF Awards” kapsamında sahneye çıkan yıldızın ödülünü, 2018-2021 yılları arasında onun mücadelesiyle cezaevinden tahliye edilen Chris Young takdim etti.