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Kim Kardashian’ın podyum yürüyüşü alay konusu oldu: “Sarhoş gibi!”

Paris Moda Haftası’nda Balenciaga defilesinde podyuma çıkan Kim Kardashian, yürüyüş tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri, yıldız ismi "sarhoş gibi", "yorgun çocuk gibi" yürümekle eleştirdi.

Kim Kardashian’ın podyum yürüyüşü alay konusu oldu: “Sarhoş gibi!”
Kubra Akalın

Balenciaga'nın Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesinde podyuma çıkan Kim Kardashian, yürüyüş tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Annesi Kris Jenner, Kim’in podyum anlarını gururla paylaşsa da takipçiler, bu yürüyüşü oldukça komik buldu.

Ünlü modacı Demna Gvasalia'nın son Balenciaga şovunda yer alan 44 yaşındaki Kim Kardashian, ablası Kendall Jenner’ın aksine podyumdaki duruşuyla beklentilerin altında kaldı.

Kim Kardashian’ın podyum yürüyüşü alay konusu oldu: “Sarhoş gibi!” 1

Kendall’ın yıllardır profesyonel modellik yapmasına rağmen, Kim’in yürüyüşü birçok kişiye garip ve komik geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Kim’in yürüyüşü için “İki margarita içtikten sonra fark edilmeden yürümeye çalışan ben gibi” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise “Gece 4’te uykulu şekilde tuvaletten yatağa dönen ben” diyerek tiye aldı.

Kim Kardashian’ın podyum yürüyüşü alay konusu oldu: “Sarhoş gibi!” 2

Hatta bir kullanıcı, Kim’in podyum performansını ablası Kendall Jenner’ı etiketleyerek şöyle yorumladı: “Kendall, kardeşine yardım eder misin?” Bazı sosyal medya takipçileri ise "Sarhoş gibi" yorumlarında bulundu.

Kim Kardashian’ın podyum performansı, her ne kadar annesi Kris Jenner tarafından desteklense de sosyal medya kullanıcılarından tam not alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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