Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşk yaşıyor! Özel jetiyle yanına uçtu

Kim Kardashian ile Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton arasında sürpriz bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin İngiltere’de gizli bir romantik hafta sonu geçirdiği öne sürüldü.

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian’ın, Formula 1’in efsane isimlerinden Lewis Hamilton ile gizli bir ilişki yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kardashian, bu hafta özel jetiyle İngiltere’ye gelerek Hamilton’la romantik bir hafta sonu geçirmek üzere Cotswolds bölgesine gitti.

İddialara göre Kim Kardashian, yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle Oxford Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, yalnızca dokuz dakikalık mesafedeki lüks Estelle Manor’a geçti. Kardashian’a üç koruma eşlik ederken, Lewis Hamilton’ın da yakın korumasıyla birlikte otele geldiği belirtildi.

ÇİFT MASAJI YAPTIRDILAR

Kaynaklar, çiftin lüks tesiste baş başa romantik bir akşam yemeği yediğini ve çift masajı yaptırdığını aktardı. İkilinin, geceliği 1.000 sterlinden başlayan ana binadaki odalarda konakladığı ve spa hizmetleriyle birlikte hafta sonunun toplam maliyetinin 120 bin sterline kadar çıkmış olabileceği iddia edildi.

Lewis Hamilton’ın, Kim Kardashian’dan yaklaşık bir saat sonra Londra’dan helikopterle Estelle Manor’a ulaştığı öne sürülürken, çiftin pazar sabahı saat 11.00 sularında birlikte otelden ayrıldığı belirtildi. Hamilton’ın ana kapıdan çıkış yaptığı, Kardashian’ın ise dikkat çekmemek için yan kapıyı kullandığı ifade edildi.

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton cephesinden aşk iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

