1 Şubat Survivor'da kim elendi? Barış Murat Yağcı detayı

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da 1 Şubat gecesi eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunları sonrası eleme potasına giren yarışmacılar, adada kalabilmek için düelloda karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu gecede sonuç açıklandı ve Survivor hayaline veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor 2026’da 1 Şubat’ta kim elendi? Meryem mi, Tuğçe mi?

Ünlü yarışmacı Meryem Boz'la yarışan Tuğçe kaybetti. Karar, kader konseyine kaldı. Survivor 2026'ya veda eden isim Tuğçe oldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Öte yandan hakkında gözaltı kararı olan Barış Murat Yağcı'nın diskalifiye edilip edilmediğine dair resmi açıklama bulunmuyor. Ancak Survivor Barış oylamada yer almayınca seyircinin dikkatinden kaçmadı.