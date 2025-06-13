MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya geldi! 50 bin TL kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soruyu gören İsmail Şanlı soruya yanlış cevap verdi. Ahtapot sorusunu bilemeyince 50 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya geldi! 50 bin TL kazandı
Kubra Akalın

Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi İsmail Şanlı büyük bir başarı göstererek 500 bin TL'ye kadar geldi.

Şanlı, ‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda, “3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır” olunca, yarışmacı elendi.

Ekran görüntüsü 2025-06-13 111808

Doğru cevabı bilemeyen Şanlı, 1 milyon TL’lik soruyu görme şansını kaçırdı ve yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.

Ekran görüntüsü 2025-06-13 112112

Oktay Kaynarca'nın 50 bin TL kazandın demesi üzerine genç yarışmacı "50 bin de iyi" dedi.

1

Yarışmacı "Unutmazsınız beni" diyerek de yarışmadan ayrıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O yarışmada yine olay var! Gece kamerası her şeyi kayda aldıO yarışmada yine olay var! Gece kamerası her şeyi kayda aldı
Bambaşka biri olmak için bakın kaç bin dolar ödedi! En pahalı yeri...Bambaşka biri olmak için bakın kaç bin dolar ödedi! En pahalı yeri...

Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı! Ali Koç öyle bir şey yapmış ki...

Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı! Ali Koç öyle bir şey yapmış ki...

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.