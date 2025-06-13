Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya geldi! 50 bin TL kazandı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi İsmail Şanlı büyük bir başarı göstererek 500 bin TL'ye kadar geldi.

Şanlı, ‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda, “3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır” olunca, yarışmacı elendi.

Doğru cevabı bilemeyen Şanlı, 1 milyon TL’lik soruyu görme şansını kaçırdı ve yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.

Oktay Kaynarca'nın 50 bin TL kazandın demesi üzerine genç yarışmacı "50 bin de iyi" dedi.

Yarışmacı "Unutmazsınız beni" diyerek de yarışmadan ayrıldı.