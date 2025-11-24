Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi! Soruyu görenler 'yok artık' dedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine seyirciyi şaşırtan anlar yaşandı. Elif adlı yarışmacı heyecanına yenik düştü.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmanın 23 Kasım Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümünde sorulan ilk soru şuydu:

"Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?"

OKTAY KAYNARCA NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Yarışmacı ise hiç düşünmeden bu soruya 'Aç mısın?' cevabını verdi. Soruyu düşünmeden heyecanla cevaplayan yarışmacı, izleyenleri de şoke etti.

Yarışmacı da verdiği yanıta o kadar çok güveniyordu ki elenince bir hayli şaşırdı. Elif "Ben niye böyle yaptım? Şoktayım şu an" deyince Oktay Kaynarca ise dayanamayarak "Ben de" yanıtını verdi.