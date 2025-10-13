MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk sorudaki atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı daha ilk soruda elendi. Basit atasözünü bilemeyen yarışmacı Oktay Kaynarca'yı da şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk sorudaki atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı
Kubra Akalın

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, ilginç anlar yaşandı.

Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacı, ilk soruda herkesi şaşırttı. Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir' sorusu çıktı.

Ceyda Işıkal bu soruya "Bahçe hortumu" yanıtı vererek elendi. Oktay Kaynarca ise yanıt karşısında bir süre şoke oldu.

Kim Milyoner Olmak İster de ilk sorudaki atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı 1

Kaynarca "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" dedi. Yarışmacı ise "Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın..." yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster de ilk sorudaki atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı 2

Sosyal medyada da bu anlar gündeme geldi ve seyirciden eleştiriler gecikmedi.

Kim Milyoner Olmak İster de ilk sorudaki atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı 3

Verilen yanıtı eleştirenler olduğu kadar yarışmacıyla dalga geçenler de vardı. Sosyal medya X'te "Oha abi ya heyecan falan tamam da hortumu nereden buldun", "İnanılmaz bir an", "Yazık kadının eşlikçisi yerine de utandım" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali... Duygusal paylaşımİbrahim Erkal'ın kızlarının son hali... Duygusal paylaşım
Güllü'nün ölümünden önce çekiken son video ortaya çıktıGüllü'nün ölümünden önce çekiken son video ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca atasözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.