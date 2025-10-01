Kimse 60 yaşında olduğuna inanmıyordu! Sırrını paylaştı: "Alkolü hayatımdan çıkardım"

Ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley, 60 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç meslektaşlarını aratmıyor. Kendi mayo markasıyla sık sık sosyal medyada cesur pozlarını paylaşan Hurley, formunu korumanın sırrını açıkladı.

Daily Mail’e konuşan güzel yıldız, alkolü hayatından neredeyse tamamen çıkardığını belirtti.

Elizabeth Hurley “Göğüs kanseri vakfı ile çalışmalarım sayesinde sağlıkla ilgili birçok tavsiyeye kulak verdim. Fazla kilolardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve alkolden uzak durmak tavsiye ediliyor. Ben de elimden geldiğince bu kurallara uymaya çalışıyorum” dedi.

Hurley, özellikle yaş ilerledikçe vücudun alkolü daha zor tolere ettiğini de vurguladı ve şunları söyledi:

“Gençken vücudum daha kolay kaldırıyordu ama artık neredeyse hiç içmiyorum. Çok nadir, sadece özel bir kutlama gibi durumlarda kendime ödül olarak alkol alıyorum. Ama yaşlandıkça ertesi günün yorgunluğu da ağır oluyor.”



Instagram’da paylaştığı beyaz bikinili son pozlarıyla yine gündem olan Hurley, hayranlarından “zamansız güzellik” yorumları aldı.