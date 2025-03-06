MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kimse beklemiyordu: Ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı!

Kimse beklemiyordu: Ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 17:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli boşandı. 8 yıllık evlilikleri son bulan çiftin 'Müjgan' adında bir kızı var.

Kimse beklemiyordu: Ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı!

2017 yılında nikah masasına oturan ünlü çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli yollarını ayırma kararı aldı. Temiz Magazin'in haberine göre; Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, dün boşandı.

SaveClip.App_287802174_163657692862958_1174651365724648757_n

8 yıldır evli olan çiftin 4 yaşında Müjgan adında bir kızı var.

SaveClip.App_157122209_722562505105357_6693759526277545466_n

İkiliden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcıları bu habere oldukça şaşırdı.

SaveClip.App_122907601_392085282177614_7744369624508424536_n

Ayşecan Tatari'nin sosyal medyada soyadını değiştirmemesi ve eşiyle olan fotoğrafları silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SaveClip.App_94436220_163417928466510_5476249452079023498_n

Ayşecan Tatari, Kızılcık Serbeti'nin Sönmez Hanım'ı Aliye Uzunatağan'ın da kızı.

SaveClip.App_395804768_213431355103624_4717442981995828890_n

Bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışan çiftin fikir ayrılığı yüzünden yollarını ayırmaya karar verdikleri öğrenildi.

SaveClip.App_437893512_1653915415386506_5261821218371993484_n

SaveClip.App_447352665_365775286077773_5344826868787701387_n

Mynet'in Sesi
Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haberUzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber
Oğlu büyüdü delikanlı oldu! 'Çok yakışıklı' Oğlu büyüdü delikanlı oldu! 'Çok yakışıklı'
Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
La Nina'nın ömrü belli oldu

La Nina'nın ömrü belli oldu

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü!

Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü!

Polisin gözü önünde servet yuttu!

Polisin gözü önünde servet yuttu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.