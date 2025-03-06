Kimse beklemiyordu: Ünlü çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşandı!

2017 yılında nikah masasına oturan ünlü çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli yollarını ayırma kararı aldı. Temiz Magazin'in haberine göre; Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, dün boşandı.

8 yıldır evli olan çiftin 4 yaşında Müjgan adında bir kızı var.

İkiliden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcıları bu habere oldukça şaşırdı.

Ayşecan Tatari'nin sosyal medyada soyadını değiştirmemesi ve eşiyle olan fotoğrafları silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ayşecan Tatari, Kızılcık Serbeti'nin Sönmez Hanım'ı Aliye Uzunatağan'ın da kızı.

Bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışan çiftin fikir ayrılığı yüzünden yollarını ayırmaya karar verdikleri öğrenildi.