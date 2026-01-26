Kıskanmak bu akşam ekrana geliyor: Kıskanmak yeni bölümde neler olacak?

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reyting listelerinde adından söz ettiren Kıskanmak, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Her bölümünde aksiyonun zirveye tırmandığı dizide son bölümde yaşananların ardından yayınlanan fragman çok konuşulmuştu.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

Yayınlanan fragmanda Seniha'nın annesi Mediha'ya olan öfkeli yüzleşmesi izleyiciler tarafından ilgi gördü. İzleyicilerin gerilimin artacağı yönündeki düşünceleri, Mükerrem'in bebeğinin babasının belli olmasıyla birlikte arttı.

KISKANMAK BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Kıskanmak, bu akşam saat 20.00’de NOW TV’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.