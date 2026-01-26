MAGAZİN

Kıskanmak bu akşam ekrana geliyor: Kıskanmak yeni bölümde neler olacak?

NOW TV’nin en çok izlenen dizilerinden Kıskanmak bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyicide merakı artırdı.

Çiğdem Sevinç

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reyting listelerinde adından söz ettiren Kıskanmak, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Her bölümünde aksiyonun zirveye tırmandığı dizide son bölümde yaşananların ardından yayınlanan fragman çok konuşulmuştu.

Kıskanmak bu akşam ekrana geliyor: Kıskanmak yeni bölümde neler olacak? 1

KISKANMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

Yayınlanan fragmanda Seniha'nın annesi Mediha'ya olan öfkeli yüzleşmesi izleyiciler tarafından ilgi gördü. İzleyicilerin gerilimin artacağı yönündeki düşünceleri, Mükerrem'in bebeğinin babasının belli olmasıyla birlikte arttı.

Kıskanmak bu akşam ekrana geliyor: Kıskanmak yeni bölümde neler olacak? 2

KISKANMAK BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Kıskanmak, bu akşam saat 20.00’de NOW TV’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

