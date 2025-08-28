MAGAZİN

Kısmetse Olur Cansel Çördük minik bikinisiyle poz verdi! Değişimi olay oldu

Kısmetse Olur Cansel Çördük yarışmayla tanındıktan sonra sık anılan isimlerden. Ülkeyi terk eden Cansel'in değişimi ve cesur pozları yine olay oldu.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Amerika’ya yerleşen Çördük, cesur paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Cansel Çördük, yarışma sırasında yaşadığı Eser West ile ilişkisi ve daha sonra ortaya çıkan Arda Turan yazışmaları ile gündeme gelmişti. Bir süre sonra ülkeyi terk eden Çördük, Amerika’da yeni bir hayat kurdu.

ABD’de yaşayan Cansel, sosyal medyada zaman zaman müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacı son olarak minik bikinisiyle poz vererek değişimiyle adından söz ettirdi.

Görenlerin tanıyamadığı Cansel Çördük'e pek çok mesaj geldi.

Daha önce vücuduyla ilgili yapılan yorumlara cevap veren eski yarışmacı, “Arkadaşlar aranızda bazen basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir. Seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak” demişti.

