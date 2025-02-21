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Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evleniyor! Bali'de nikah...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 09:42
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kısmetse Olur yarışmasının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışmanın ardından uzun bir süre sonra barıştıklarını ilan etmişlerdi. Ünlü çiftten evlilik müjdesi geldi.

Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evleniyor! Bali'de nikah...

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur yarışmacıları zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Yarışmadaki favori çiftlerden Aycan Varış ve Onur Yüksel geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber vermiş ve 9 yıl sonra yeniden barıştıklarını duyurmuşlardı.

AYCAN ONUR

Aşklarına bir şans daha veren ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tatilden tatile koşan Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti son olarak yayınladıkları bir videoda evleneceklerini duyurdular.

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Geçtiğimiz günlerde tatil için Bali'ye giden çift birlikte karelerini yayınlayıp 'Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi? Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz.' ifadelerini not düştüler.

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MÜJDEYİ VERDİLER

Aycan Varış ve Onur Yüksel daha sonra araba içerisinde çektikleri bir videoda ailelerin tanıştığını, ramazan ayının birinci günü ise aşklarını resmiyete dökeceklerini duyurdular.

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Aycan Varış kısmetse olur
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