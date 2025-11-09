Kıvanç Kasabalı babasına son görevini yaptı! Paylaşımıyla duygulandırdı

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıvanç Kasabalı babasının ölümüyle yıkıldı.

Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu, eşi Sedef Avcı ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kasabalı'nın yakın dsotu Kıvanç Tatlıtuğ da ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Özellikle arkadaşının oğlu Can'ı sık sık teselli eden Tatlıtuğ arkadaşı Kıvanç Kasabalı'ya da destek oldu.

50 yaşındaki oyuncu Kıvanç Kasabalı, babasını son yolcuğuna uğurladıktan sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Babasıyla birlikte yer aldığı kareyi yayımlayan Kasabalı, 'Yattığın yer incitmesin babam' notunu düştü. Duygu yüklü mesaja, oyuncunun takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.