MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvanç Kasabalı babasına son görevini yaptı! Paylaşımıyla duygulandırdı

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı toprağa verildi. Kıvanç Kasabalı babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Kıvanç Kasabalı babasına son görevini yaptı! Paylaşımıyla duygulandırdı

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıvanç Kasabalı babasının ölümüyle yıkıldı.

Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu, eşi Sedef Avcı ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kasabalı'nın yakın dsotu Kıvanç Tatlıtuğ da ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Özellikle arkadaşının oğlu Can'ı sık sık teselli eden Tatlıtuğ arkadaşı Kıvanç Kasabalı'ya da destek oldu.

Kıvanç Kasabalı babasına son görevini yaptı! Paylaşımıyla duygulandırdı 1

50 yaşındaki oyuncu Kıvanç Kasabalı, babasını son yolcuğuna uğurladıktan sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Babasıyla birlikte yer aldığı kareyi yayımlayan Kasabalı, 'Yattığın yer incitmesin babam' notunu düştü. Duygu yüklü mesaja, oyuncunun takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duygusal veda! Jüriye sarılarak ağladıDuygusal veda! Jüriye sarılarak ağladı
Sarışın oldu! Kimi çok beğendi kimi 'olmamış' dediSarışın oldu! Kimi çok beğendi kimi 'olmamış' dedi

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Kasabalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.