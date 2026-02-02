TRT Yalanladı, Gülben Ergen kabul etti! Ailem dizisinin 2. sezonuna dahil oldu

Gülben Ergen’in, MEB ve TRT iş birliğiyle hazırlanan ve TRT Tabii platformunda yayınlanacak Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine TRT’den resmi bir açıklama geldi.

TRT’nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “TRT’nin yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği ‘Ailem’ adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır” ifadeleri kullanıldı.

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT’nin yalanlamasının ardından gözler Gülben Ergen’e çevrilirken, ünlü sanatçı bugün yaptığı paylaşımla iddialara noktayı koydu. Ergen, Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağını duyurarak projeye dahil olduğunu resmen açıkladı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin ikinci sezonuna dair merak da arttı.

DİZİ TRT TABİİ’DE YAYINLANACAK

MEB ve TRT iş birliğiyle hazırlanan Ailem dizisinin yeni sezonu, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Gülben Ergen’in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.