Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! 'Çok kritik saatler'

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşı Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katılarak sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Tatlıtuğ, Instagram’da yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik.

Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır.”

TEKNESİ PARÇALANMIŞ VE YARI BATIK HALDEYDİ

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki yat üreticisi Halit Yukay'ın kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekneye çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.