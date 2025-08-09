MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! 'Çok kritik saatler'

Marmara'da parçalanmış halde teknesi bulunan iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Arkadaşı için sosyal medyadan paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Kritik saatlere girdik." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! 'Çok kritik saatler'
Öznur Yaslı İkier

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşı Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katılarak sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Tatlıtuğ, Instagram’da yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik.

Kıvanç Tatlıtuğ dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! Çok kritik saatler 1

Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır.”

Kıvanç Tatlıtuğ dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! Çok kritik saatler 2

TEKNESİ PARÇALANMIŞ VE YARI BATIK HALDEYDİ

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ dan kayıp arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı! Çok kritik saatler 3

YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki yat üreticisi Halit Yukay'ın kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekneye çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce kendini sonra mesleğini değiştirdi! Son hali gündem oldu Önce kendini sonra mesleğini değiştirdi! Son hali gündem oldu
Bornozlu pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü Bornozlu pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.