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Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! Uzun süredir saklıyordu: "Hayat kalitemi düşürdü"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllardır kamuoyundan gizlediği sağlık sorunu belli oldu. Tatlıtuğ, yaşadığı sağlık sorununu "hayat kalitemi düşürdü" diyerek tanımlarken, zorlu bir tedavi sürecinden geçtiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! Uzun süredir saklıyordu: "Hayat kalitemi düşürdü"
Begüm Özkaynak

Kariyeri, özel hayatı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla gündemde. Oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran Tatlıtuğ, yaşadığı hastalığın hayat kalitesini ne kadar etkilediğini belirtiyor.

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Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Tatlıtuğ, uzun süredir kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı.

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“UYKU APNESİ HAYAT KALİTEMİ DÜŞÜRDÜ”

Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre; Tatlıtuğ, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalığı uzun süre sessizce yaşadı. Uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.

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TEDAVİYLE HASTALIĞI YENDİ

Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Tatlıtuğ, bu süreci ilk kez kamuoyuyla paylaşarak hayranlarını hem şaşırttı hem de benzer sorunlar yaşayanlara umut oldu.

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Anahtar Kelimeler:
uyku apnesi Kıvanç Tatlıtuğ hastalık
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