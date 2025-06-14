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Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Yorum yağdı: Bu nasıl yakışıklılık

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi. Yakışıklı oyuncu yine sosyal medyada çok konuşulmayı başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Yorum yağdı: Bu nasıl yakışıklılık
Kubra Akalın

Kıvanç Tatlıtuğ ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Gerek özel hayatı gerekse rol aldığı dizilerle gündeme gelmeye devam eden Tatlıtuğ son günlerde kendisine gelen tekliflerle anılıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için ağustos sonunda çekimlerine başlayacağı 8 bölümlük Organize İşler Sazan Sarmalı dizisi için el sıkışan Kıvanç Tatlıtuğ'a OGM Pictures'tan teklif geldi.

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Olasılıksız dizisi için aldığı teklifi düşünen Kıvanç Tatlıtuğ bu arada bir de imaj tazeledi. Saçlarını geriye alan ismin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "Bu ne yakışıklılık Allahsız", "Adam ne yapsa oluyor", "Sarı Saruhan geliyor belli", "Adama bakmaya doyamıyorum", "Başak kocan olay git tadını çıkar" yorumlarında bulundu.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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