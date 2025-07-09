Kıvanç Tatlıtuğ'nun oğlu Kurt Efe gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Şimdilerde eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla plajda görüntülendi.
Ünlü ismin oğluyla plajdaki karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kurt Efe'yi görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.
Ünlü çift, 'Kurt' adı için; 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.
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