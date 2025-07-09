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Kıvanç Tatlıtuğ'nun oğlu Kurt Efe gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile tatilde. Oğlu ile plajda görüntülenen ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'nun oğlu Kurt Efe gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla plajda görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ nun oğlu Kurt Efe gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 1

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin oğluyla plajdaki karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kurt Efe'yi görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.

Kıvanç Tatlıtuğ nun oğlu Kurt Efe gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 2

Ünlü çift, 'Kurt' adı için; 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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