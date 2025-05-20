Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle festivale katıldı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe, 19 Mayıs çocuk festivaline katıldı. Kurt Efe'nin gittikçe babasına benzemesi ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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Baba oğulu yan yana görenler 'babasının kopyası', 'adeta ikizi gibi' şeklinde yorumlarda bulundu.