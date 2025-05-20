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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle festivale katıldı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile Maslak'ta düzenlenen bir çocuk festivaline katıldı. Kurt Efe'nin son halini görenler şaştı kaldı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle festivale katıldı! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'
Öznur Yaslı İkier

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe, 19 Mayıs çocuk festivaline katıldı. Kurt Efe'nin gittikçe babasına benzemesi ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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Baba oğulu yan yana görenler 'babasının kopyası', 'adeta ikizi gibi' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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