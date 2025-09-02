Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün yer aldığı sahne tartışma yarattı! Dublör Mehmet Tan işinden oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisindeki bir sahne ile gündeme geldi. Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ diziden bölüm başına tam 1 milyon TL alıyordu. Dizi bittikten aylar sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un "Aile" dizisindeki bazı sahnelerde, dublör kullandığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Tatlıtuğ yerine Mehmet Tan’ın yer alması, izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada kullanıcılar böyle basit bir sahnede bile dublör kullanılmasına tepki gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'a yönelik sosyal medyada, "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" yorumları da yapılmıştı. Yaşananların ardından Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan işinden oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, şu ifadelere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."