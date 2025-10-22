Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ tutuklandı! Ailenin avukatı sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesi de zaman zaman gündeme geliyor. Bir kız kardeşi olan Tatlıtuğ aile hayatı her zaman gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak Tatlıtuğ ailesi hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin; eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu” dedi.

İddialar gündeme bomba gibi düşünce ailenin avukatından açıklama geldi. Açıklamada "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır."

Ünlü oyuncunun Melisa dışında; Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor. Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un daha önce abisi ile pozları gündeme gelmişti.