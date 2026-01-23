Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak da Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Aile dizisinde 'Aslan Soykan' karakterine hayat vermişti. Tatlıtuğ, yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşmaya vardı.

Bir dijital platformda yayınlanması beklenen dizide Tatlıtuğ'un partneri içinse Pınar Deniz konuşuluyor. Deniz'e teklif gittiği ancak ünlü ismin henüz cevap vermediği söylentiler arasında.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizi projesinden kazanacağı rakamda belli oldu. Ünlü ismin bölüm başına 4 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

REKLAM KAZANCI GÜNDEMDEYDİ

Kıvanç Tatlıtuğ son dönemde reklam kazancıyla gündemdeydi. Ünlü ismin yeni yüzü olduğu banka reklamından tam 2,5 milyon dolar kazandığını ortaya çıktı. 1 yıllık bu anlaşmanın son dönemin en yüksek bütçeli reklam işlerinden biri olduğunu biliniyor.