MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Ekranların en karizmatik isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ setlere geri dönüyor. Son olarak Aile dizisinde 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ yapımcı Mehmet Bozdağ ile el sıkıştı. Tatlıtuğ'un bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak da Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı 1

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Aile dizisinde 'Aslan Soykan' karakterine hayat vermişti. Tatlıtuğ, yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşmaya vardı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı 2

Bir dijital platformda yayınlanması beklenen dizide Tatlıtuğ'un partneri içinse Pınar Deniz konuşuluyor. Deniz'e teklif gittiği ancak ünlü ismin henüz cevap vermediği söylentiler arasında.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizi projesinden kazanacağı rakamda belli oldu. Ünlü ismin bölüm başına 4 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı 3

REKLAM KAZANCI GÜNDEMDEYDİ

Kıvanç Tatlıtuğ son dönemde reklam kazancıyla gündemdeydi. Ünlü ismin yeni yüzü olduğu banka reklamından tam 2,5 milyon dolar kazandığını ortaya çıktı. 1 yıllık bu anlaşmanın son dönemin en yüksek bütçeli reklam işlerinden biri olduğunu biliniyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İyi haber geldi! Beklenen donör bulundu İyi haber geldi! Beklenen donör bulundu
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Son pozları olay oldu Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Son pozları olay oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.