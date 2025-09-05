MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi! Gözlerden uzak yaşıyordu

Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde ünlenen ve büyük bir hayran kitlesi olan Kelly Brook son dönemde gözlerden uzakta. Evlendikten sonra daha sakin bir hayatı seçen kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi.

Kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi! Gözlerden uzak yaşıyordu

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook bir döneme damga vuran isimlerdendi. Seks sembolü olarak anılan model evlenince gözlerden uzak olmayı seçti.

Vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını açıklayan ünlü isim şu sıralar tatilde.

Kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi! Gözlerden uzak yaşıyordu 1

Kelly Brook, tatilde eşi Jeremy Parisi ile güneşli bir bisiklet turunun tadını çıkarırken, küçük bikinisiyle nefes kesen vücudunu sergiledi.

Kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi! Gözlerden uzak yaşıyordu 2

45 yaşındaki model, orman desenli mini iki parçalık bikinisiyle pedallarken dikkatleri üzerine çekti ve güneşin kavurduğu sıcaklıkta vücut hatlarını gözler önüne serdi.

Hayranları ünlü modele "Aman Tanrım, en ateşli!", "Seni takdir ediyorum Kelly, büyük göğüslerini olduğu gibi kucaklıyorsun", "O muhtemelen gezegendeki en şanslı adam!" yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcıdan takdir toplayan hareket! Tüm ürünleri satın alıp... Ünlü şarkıcıdan takdir toplayan hareket! Tüm ürünleri satın alıp...
Eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! ''Şanslı adam'' Eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! ''Şanslı adam''

Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.