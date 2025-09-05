Kıvrımlı model bikinisiyle bisiklete bindi! Gözlerden uzak yaşıyordu

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook bir döneme damga vuran isimlerdendi. Seks sembolü olarak anılan model evlenince gözlerden uzak olmayı seçti.

Vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını açıklayan ünlü isim şu sıralar tatilde.

Kelly Brook, tatilde eşi Jeremy Parisi ile güneşli bir bisiklet turunun tadını çıkarırken, küçük bikinisiyle nefes kesen vücudunu sergiledi.

45 yaşındaki model, orman desenli mini iki parçalık bikinisiyle pedallarken dikkatleri üzerine çekti ve güneşin kavurduğu sıcaklıkta vücut hatlarını gözler önüne serdi.

Hayranları ünlü modele "Aman Tanrım, en ateşli!", "Seni takdir ediyorum Kelly, büyük göğüslerini olduğu gibi kucaklıyorsun", "O muhtemelen gezegendeki en şanslı adam!" yorumlarında bulundu.