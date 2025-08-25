MAGAZİN

Kızgın Topraklar'ın yıldızı Yağmur Yüksel son pozlarıyla mest etti! Bakan bir daha baktı

'Kan Çiçekleri' dizisindeki Dilan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Yağmur Yüksel dizisinin final yapmasının ardından Kızgın Topraklar dizisiyle anlaşma sağladı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Yüksel, bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif aldı.

Son olarak Kızgın Topraklar dizisiyle anlaşma sağlayan Yüksel şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Meslektaşı Oktay Ekinci ile aşkını ilan eden Yağmur Yüksel son pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Beyaz mini bir elbiseyle peş peşe pozlar veren Yüksel kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

