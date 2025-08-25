Kızgın Topraklar'ın yıldızı Yağmur Yüksel son pozlarıyla mest etti! Bakan bir daha baktı

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif aldı.

Son olarak Kızgın Topraklar dizisiyle anlaşma sağlayan Yüksel şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Meslektaşı Oktay Ekinci ile aşkını ilan eden Yağmur Yüksel son pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Beyaz mini bir elbiseyle peş peşe pozlar veren Yüksel kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.