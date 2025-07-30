Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Yağmur Yüksel'in başrolünü Taha Baran Özbek ile paylaştığı Kızgın Topraklar dizisinin henüz kanal satışı gerçekleşmedi. Cemal Şan‘ın yönettiği ve Kapadokya’da 2 bölümü çekilen Limon Yapım imzalı dizi aylardır beklemede...

Dizinin oyuncuları bir yandan yapım şirketinden haber beklerken diğer yandan da yeni görüşmeler yapıyorlar. Bu arada dizi setinden de aşk çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin avukat Eylül’ü Yağmur Yüksel'in, kalbini rol arkadaşı Oktay Ekinci’ye kaptırdığı ortaya çıktı. Birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin anneleri de bu beraberliğe destek veriyor.

Oktay Ekinci’nin annesi Yağmur Yüksel’i, Yağmur Yüksel’in annesi de Oktay Ekinci’yi takibe aldı.