MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Dizisi final yapan Yüksel'e adeta teklif yağdı. Ünlü isim Kızgın Topraklar dizisi ile anlaşmaya vardı. Dizi setinde ise aşk çıktı.

Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Öznur Yaslı İkier

Yağmur Yüksel'in başrolünü Taha Baran Özbek ile paylaştığı Kızgın Topraklar dizisinin henüz kanal satışı gerçekleşmedi. Cemal Şan‘ın yönettiği ve Kapadokya’da 2 bölümü çekilen Limon Yapım imzalı dizi aylardır beklemede...

Dizinin oyuncuları bir yandan yapım şirketinden haber beklerken diğer yandan da yeni görüşmeler yapıyorlar. Bu arada dizi setinden de aşk çıktı.

Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin avukat Eylül’ü Yağmur Yüksel'in, kalbini rol arkadaşı Oktay Ekinci’ye kaptırdığı ortaya çıktı. Birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin anneleri de bu beraberliğe destek veriyor.

Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Yağmur Yüksel gönlünü rol arkadaşına kaptırdı 2

Oktay Ekinci’nin annesi Yağmur Yüksel’i, Yağmur Yüksel’in annesi de Oktay Ekinci’yi takibe aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezonun iddialı dizisinden ilk fragman! "Erken final görüyorum"Sezonun iddialı dizisinden ilk fragman! "Erken final görüyorum"
Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!

Anahtar Kelimeler:
Yağmur Yüksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Beyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdı

Beyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdı

Gazeteci Cem Küçük'ün acı günü! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Gazeteci Cem Küçük'ün acı günü! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!

Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.