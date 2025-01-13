Kızıl Goncalar'a tepki yağmıştı! O sahne yeni fragmandan silindi! 'Yanlış anlaşılma oldu' denilmişti...

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren dizi seyircisinden tam not almaya devam ediyor. Yılbaşı arası nedeniyle 20 Ocak akşamı seyirciyle buluşacak olan dizinin yeni bölüm fragmanı ortalığı yıkmıştı.

Yayınlanan fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor. Sadi Hüdayi "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül çileden çıkıyor ve karşısına geçiyor. Birgül'ün "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek başörtüsünü çıkarıp ateşe atması tepkiye neden olmuştu.

Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada; “Söz konusu sahnede, karakterin türbanını ateşe atması gibi bir durum kesinlikle yaşanmamaktadır. Bu sahne, yanlış yorumlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Dizimiz, hassasiyet ve saygı çerçevesinde ilerlemeye devam edecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.

O SAHNE YENİ FRAGMANDAN ÇIKARILDI!

Tepkilerin ardından ise fragman yayından kaldırılmıştı. Yeni fragmanda ise başörtüsü sahnesinin olmadığı görüldü. Yine Birgül'ün aynı sözlerinin yer aldığı fragmanda ateşe attığı sahneye yer verilmedi.