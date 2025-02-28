Kızıl Goncalar'a veda atmıştı! Duygu Sarışın galaya damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Hande' karakterine hayat veren Duygu Sarışın geçtiğimiz günlerde projeye veda etmişti.

Şimdilerde TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu yeni dizinin galasında boy gösterdi.

Geceye siyahlar içerisinde katılan Duygu Sarışın derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekmeyi başardı.

Hafif makyajı ve açık saçlarıyla tam not alan ünlü ismin bu hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Duygu Sarışın'a sosyal medyada; 'güzel kadın', 'dekoltesi çok derin', 'açılacak gibi duruyor', 'dekoltesi olmamış' gibi yorumlar yapıldı.