Kızıl Goncalar’ın Birgül’ü Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evleniyor! Nişan elbisesine beğeni yağdı

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sitare Akbaş bu dizinin ardından birçok projede boy gösterdi.

Son olarak Kızıl Goncalar’ın Birgül’ü olarak ekranlarda gördüğümüz Sitare Akbaş özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Sitare Akbaş gönlünü meslektaşına kaptırdı. Yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu'yla aşk yaşayan Akbaş şu sıra evlilik telaşında. Kızıl Goncalar’ın Birgül’ü Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu’yla 3 Ağustos’ta evleniyor

AİLE ARASINDA NİŞAN

İki sezon boyunca Kızıl Goncalar’da Birgül rolüne hayat veren Sitare Akbaş, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan meslektaşı Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Akbaş ile Orhonlu geçen ay aile arasında nişanlandı. Güzel oyuncu nişandan bir karesini de paylaştı.

Sitare Akbaş'ın nişan kıyafetine beğeni yağdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nikah tarihleri de belli olan çift 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle evlenecek.