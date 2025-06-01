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Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş yeni aşka yelken açtı! Cengiz Orhonlu ile aşk tatili!

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Birgül Tezel karakterini canlandıran Sitare Akbaş yeni aşka yelken açtı. Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu aşk tatilinde yakalandı.

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş yeni aşka yelken açtı! Cengiz Orhonlu ile aşk tatili!
Kubra Akalın

Akasya Durağı dizisinde oynadığı Zeyno rolüyle tanınan Sitare Akbaş son olarak Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Birgül rolüyle adından söz ettirmişti. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Sitare Akbaş bu sefer aşkı meslektaşında buldu.
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GazeteMagazin'de yer alan habere göre; Sitare Akbaş kalbini bu sefer Cengiz Orhonlu'ya kaptırdı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu Bodrum'da aşk tatilinde görüntülendi.

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SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988'de doğan Sıtare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

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Sitare Akbaş
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