Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na bir ödül daha! Sosyal medya onu konuştu

Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Annenin Günahı, Darmaduman ve son olarak Kızıl Goncalar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu 'Cüneyd' karakteri ile büyük beğeni topladı.

Dizideki her sahnesi büyük ses getiren Mert Yazıcıoğlu bu rolü ile adeta ödüle doymadı. 2024 Altın Kelebek ödülünü kazanan Yazıcıoğlu yeni yıla da ödülle başladı.

YORUM YAĞDI

Mert Yazıcıoğlu Kristal Marmara Ödülleri geçesinde ‘Yılın erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Ünlü isme sosyal medyada; 'hak ediyor', 'gerçekten en iyi oyuncu', 'geleceğin yıldızı', 'bu sezon en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.