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  4. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na bir ödül daha! Sosyal medya onu konuştu

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na bir ödül daha! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 07:57
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği 'Cüneyd' karakteri ile büyük beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu bu rolü ile adete ödüle doymadı. Ünlü isim Kristal Marmara Ödülleri geçesinde ‘Yılın erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na bir ödül daha! Sosyal medya onu konuştu

Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Annenin Günahı, Darmaduman ve son olarak Kızıl Goncalar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu 'Cüneyd' karakteri ile büyük beğeni topladı.

Dizideki her sahnesi büyük ses getiren Mert Yazıcıoğlu bu rolü ile adeta ödüle doymadı. 2024 Altın Kelebek ödülünü kazanan Yazıcıoğlu yeni yıla da ödülle başladı.

cüneyd 2

YORUM YAĞDI

Mert Yazıcıoğlu Kristal Marmara Ödülleri geçesinde ‘Yılın erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

ödül

Ünlü isme sosyal medyada; 'hak ediyor', 'gerçekten en iyi oyuncu', 'geleceğin yıldızı', 'bu sezon en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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