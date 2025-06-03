Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

'Kızıl Goncalar' dizisinde Cüneyd'in kuzeni Feyza'yı canlandıran Zehra Kelleci yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

Genç oyuncu Zehra Kelleci “Bereketli Topraklar” dizisinde “Karaca” rolünü canlandıracak.

Safa Önal‘ın ”Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden ekrana uyarlanan “Bereketli Topraklar” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Proje Tasarım ve senaryosu Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç’a ait dizide Sarp Akkaya ve Bilal Yiğit Koçak’ın Bereketoğlu ailesinden Ferit ve Salih kardeşlere hayat verecek.