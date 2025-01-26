Kızıl Goncalar'ın oyuncusu Deha'ya transfer oldu! O isme kadın partner geliyor...

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Deha, etkileyici hikayesinin yanı sıra karakterleriyle gündeme geliyor. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun projeden ayrılması tepki çekerken diğer yandan diziye yeni isimler dahil oluyor.

Son olarak Deha'ya Emir Benderlioğlu “Kuduz” karakteriyle katılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Kuduz’un sağ kolu Harun hikâyeye dahil olacak. Karakteri de Yahya Alp Demiray canlandıracak.

KIZIL GONCALAR'DAN TRANSFER!

Kuduz ve Harun karakterilerinin ardından ise Deha'ya Kızıl Goncalar'da Kevser rolüne hayat veren Selen Kurtaran dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Damla Serim’in yazdığı dizide Umutcan Ütebay’ın canlandırdığı Yaman’a partner geliyor. Diziye Hazal komiser olarak katılıyor.