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  4. Kızıl Goncalar'ın oyuncusu Deha'ya transfer oldu! O isme kadın partner geliyor...

Kızıl Goncalar'ın oyuncusu Deha'ya transfer oldu! O isme kadın partner geliyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.01.2025 18:30
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen başrolü paylaştığı Deha dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Kızıl Goncalar'dan transfer olan kadın oyuncu Umutcan Ütebay’ın canlandırdığı Yaman’a partner olarak geliyor.

Kızıl Goncalar'ın oyuncusu Deha'ya transfer oldu! O isme kadın partner geliyor...

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Deha, etkileyici hikayesinin yanı sıra karakterleriyle gündeme geliyor. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun projeden ayrılması tepki çekerken diğer yandan diziye yeni isimler dahil oluyor.

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Son olarak Deha'ya Emir Benderlioğlu “Kuduz” karakteriyle katılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Kuduz’un sağ kolu Harun hikâyeye dahil olacak. Karakteri de Yahya Alp Demiray canlandıracak.

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KIZIL GONCALAR'DAN TRANSFER!

Kuduz ve Harun karakterilerinin ardından ise Deha'ya Kızıl Goncalar'da Kevser rolüne hayat veren Selen Kurtaran dahil oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Damla Serim’in yazdığı dizide Umutcan Ütebay’ın canlandırdığı Yaman’a partner geliyor. Diziye Hazal komiser olarak katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Deha
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