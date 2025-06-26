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Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni projesi için imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı! Sakallar gitti, protez saç geldi

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle büyük ses getirmişti. Dizide Sadi Hüdai karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Ünlü isim yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni projesi için imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı! Sakallar gitti, protez saç geldi
Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi 46. bölümle ekran macerasını noktaladı.

İki sezon boyuncu ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi son bölümüyle yine ses getirdi. Dizide Sadi Hüdai karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın yeni projesi belli oldu.

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Sevilen oyuncu Tabii’nin ikinci sezon çalışmalarına başladığı “Yankı“nın 2. sezonu için anlaşma sağladı. Erkan Avcı yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

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Erkan Avcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı sakalsız ve protez saçlı hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

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Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada; 'çok iyi olmuş', 'başka biri gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Avcı Kızıl Goncalar
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