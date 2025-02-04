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  4. Kızıl Goncalar'ın süresi kısaldı çekilen sahneler atıldı! Seyirci çıldırdı! "Duyarınız sadece..."

Kızıl Goncalar'ın süresi kısaldı çekilen sahneler atıldı! Seyirci çıldırdı! "Duyarınız sadece..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 08:57
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Her sahnesi olay olan fenomen dizi bu defa 'yangın' sahneleri ile gündeme geldi. Kanal ve yapım şirketi toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak diziden 25 dakikalık yangın sahnelerini çıkarttı. Ancak dizideki bazı sahnelerin yayınlanması sosyal medyada tepki çekti.

Kızıl Goncalar'ın süresi kısaldı çekilen sahneler atıldı! Seyirci çıldırdı! "Duyarınız sadece..."

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi güçlü kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettiriyor. Her sahnesi olay olan dizi bu defa 'yangın' sahneleri ile gündeme geldi.

Gold Film imzalı dizinin geçen bölümünün sonunda yangın çıkmış, dün akşamki bölümde de o yangının devam edeceği ve olayların büyüdüğünüz izleyecektik.

Ancak ülkemizi derinden yaralayan Bolu Kartalkaya’daki yangın öncesi çekilen bu sahneleri kanal ve yapım şirketi toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak diziden çıkarmaya karar verdi.

Kızıl Goncalar dizisindeki yangın sahneleri atıldı ve bu hafta dizi 25 dakika daha kısaltıldı. Dizideki bazı sahnelerin yayınlanması ise sosyal medyada tepki çekti.

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O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Bir önceki bölümde yüzü yanan Selen Öztürk tarafından canlandırılan Hasna karakterinin yüzünün sargılı halini ve sargıyı açarken ki görüntülerine yorum yağdı.

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O sahnelere; 'Hasna’nın yüzünün yandığını gördüğü sahne toplumsal hassasiyetinize dahil değil mi peki?', 'Duyarınız sadece Cüneyt sahnelerinde mi işliyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Öztürk Kızıl Goncalar
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