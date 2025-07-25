MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Güzelkoy teklifini reddetti

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş bir süredir Güzelkoy dizisiyle görüşüyordu. Ancak genç oyuncu aylarca görüştüğü dizinin yapımcılarının teklifini reddetti.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Güzelkoy teklifini reddetti
Kubra Akalın

Mina Demirtaş, geçtiğimiz sezon genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş'a dizi final yapınca teklif yağdı.

17 yaşındaki genç oyuncu final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Gelen teklifleri değerlendiren Demirtaş istediği gibi bir proje bulamadı.

Kızıl Goncalar ın Zeynep i Mina Demirtaş Güzelkoy teklifini reddetti 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya'nın Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor. NOW'da ekrana gelecek dizide Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve Duygu Sarışın başlıca rolleri paylaşacak.

Dizinin genç oyuncu kadrosu için de titiz bir çalışma yapılıyor. Urla ve Seferihisar'da çekilecek olan dizi için görüşülen isimler arasında Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş da yer alıyordu.

Gelen bilgilere göre Demirtaş'la anlaşma yapılamadı. Dizi için genç yeteneklerle görüşmeler sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni dizisi gündemde! Görenler çok şaşırdıYeni dizisi gündemde! Görenler çok şaşırdı
Ozzy Osbourne'un son dileği ortaya çıktı!Ozzy Osbourne'un son dileği ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Mina Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: '10 dakikadan fazla kalırsanız...'

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: '10 dakikadan fazla kalırsanız...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.