Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Güzelkoy teklifini reddetti

Mina Demirtaş, geçtiğimiz sezon genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş'a dizi final yapınca teklif yağdı.

17 yaşındaki genç oyuncu final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Gelen teklifleri değerlendiren Demirtaş istediği gibi bir proje bulamadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya'nın Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor. NOW'da ekrana gelecek dizide Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve Duygu Sarışın başlıca rolleri paylaşacak.

Dizinin genç oyuncu kadrosu için de titiz bir çalışma yapılıyor. Urla ve Seferihisar'da çekilecek olan dizi için görüşülen isimler arasında Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş da yer alıyordu.

Gelen bilgilere göre Demirtaş'la anlaşma yapılamadı. Dizi için genç yeteneklerle görüşmeler sürüyor.