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Kızıl Goncalar'la ilgili yeni gelişme! 25 dakikalık o sahne yeni bölümden çıkarıldı! 'Toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.02.2025 20:48
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden 25 dakikalık sahne çıkarıldı. Kanal ve yapım şirketinin toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak diziden çıkarmaya karar verdiği öğrenildi.

Kızıl Goncalar'la ilgili yeni gelişme! 25 dakikalık o sahne yeni bölümden çıkarıldı! 'Toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak..."

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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O SAHNE YENİ BÖLÜMDEN ATILDI!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde yer alan 25 dakikalık sahne atıldı. Dizinin geçen bölümünün sonunda yangın başlamış, bu akşamki bölümde de o yangın devam ediyor ve olaylar büyüyordu.

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Bolu Kartalkaya’daki yangın öncesi çekilen bu sahneleri kanal ve yapım şirketinin toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak diziden çıkarmaya karar verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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