Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanına yorum yağdı! "Yeni Fatih olmamış"

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 123. bölümünden fragman yayınlandı. Doğukan Göngör'ün diziden çıkarılmasından sonra yerine Fatih rolünde Emre Dinler getirildi. Fragmanda da 'yeni Fatih' ilk defa görüldü.

Kızılcık Şerbeti fragmanında yaşananlardan çok Fatih rolü konuşuldu. Emre Dinler'in dahil olduğu diziye seyirciden yorumlar gecikmedi. Seyirci Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasını eleştirdi ve Emre Dinler'i beğenmedi.

Sosyal medyada "Fatih asla olmamış ya", "Acilen eski Fatih gelmeli", "Bu Fatih Temu'dan mı alındı?" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fenomen diziye başrol oldu! Yaşı gündeme geldi

KIZILCIK ŞERBETİ 123. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kızılcık Şerbeti fragmanında Bade’nin ifşasıyla Ünal ailesi şoke olmuştur. Kıvılcım hemen orayı terk eder ama çok üzgün ve çok kırgındır. Ömer’in onu toparlama çabaları nafiledir. Salkım ise bu durumdan yaralanmak üzere harekete geçer.

Çimen ve Emir’i ayırmak konusunda eline bir koz geçtiğini düşünmektedir. İlhami’nin programlarının çekimi başlamıştır, Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı da günden güne ilerliyor, derinleşiyordur. Kıvılcım dayanamaz ve evi terk eden Sönmez’i geri dönmesi için ikna eder. Nilay ve Sevtap’ın kuaför maceraları tanıştıkları biri yüzünden kabusa dönüşecektir. Bade’nin hamilelik haberine inanmayan Başak, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kıvılcım programına Başak’ın babası Tuncay’ı konuk etmesi ikili arasında bir arkadaşlığın başlamasına neden olur. Ünal ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden büyük bir kaosa sürüklenecektir.