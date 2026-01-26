MAGAZİN

Emre Dinler kaç yaşında, nereli? Emre Dinler hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti gündemiyle birlikte yeniden arama rekorları kıran Emre Dinler kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? Hatay doğumlu oyuncunun kariyeri merak ediliyor.

Emre Dinler kaç yaşında, nereli? Emre Dinler hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i olan Emre Dinler merak konusu oldu. İzleyiciler “Emre Dinler kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” sorularına yanıt arıyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'den kadrodan çıkarılan Doğukan Güngör yerine gelen Emre Dinler’in yaşı ve oynadığı diziler, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi.

EMRE DİNLER KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu Emre Dinler, 29 Temmuz 1995 doğumludur. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Dinler, 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle ekran deneyimini hızla artırmıştır.

EMRE DİNLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emre Dinler, televizyon kariyerine 2018 yılında başladı ve kısa sürede popüler dizilerde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar şöyle:

Söz
Gülperi
Sol Yanım
Yasak Elma
Al Sancak
Kuruluş Osman
Zembilli

