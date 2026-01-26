Emre Dinler kaç yaşında, nereli? Emre Dinler hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i olan Emre Dinler merak konusu oldu. İzleyiciler “Emre Dinler kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” sorularına yanıt arıyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'den kadrodan çıkarılan Doğukan Güngör yerine gelen Emre Dinler’in yaşı ve oynadığı diziler, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi.

EMRE DİNLER KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu Emre Dinler, 29 Temmuz 1995 doğumludur. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Dinler, 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle ekran deneyimini hızla artırmıştır.

EMRE DİNLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emre Dinler, televizyon kariyerine 2018 yılında başladı ve kısa sürede popüler dizilerde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar şöyle:

Söz

Gülperi

Sol Yanım

Yasak Elma

Al Sancak

Kuruluş Osman

Zembilli