Kızılcık Şerbeti için karar verildi! 3 ismin birden vedası yazıldı

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Cuma günü çekimleri tamamlayacak olan dizi 22 Mayıs akşamı 138. Bölümüyle ekrana ara verecek.

Yeni sezonda Murat Aygen’in kadrosuna katılacağı dizinin sezon finalinde Salkım hanımın başına çok büyük bir olay gelecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziden 3 oyuncunun ayrılması da gündemde.

VEDASI YAZILDI

Ayrılacak iki isim İlhami hocaya hayat veren Fatih Gühan ve İlhami’nin babası Ulvi’yi canlandıran Hamdi Alkan olacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziden ayrılması gündemde olan diğer oyuncuyla ilgili de son görüşmeler sürüyor.