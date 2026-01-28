Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testte sonucu pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih’i Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Yapım ekibi, Doğukan Güngör’ün ayrılığı sonrası hızlı bir karar alarak Fatih karakteri için Emre Dinler ile anlaşmıştı.

Ayrılık kararının ardından cuma günü çekilen ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı yeni bölüm sahneleri iptal edildi.

SETTE DUYGUSAL VEDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setten ayrılmak zorunda kalan Doğukan Güngör için ekip tarafından veda pastası kesildi. Duygusal anların yaşandığı veda sırasında ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Set çalışanları Güngör’e destek olurken, veda anları kameralara yansıdı.