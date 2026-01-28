MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Uyuşturucu soruşturması sonrası diziden çıkarılan Doğukan Güngör’e, Kızılcık Şerbeti setinde duygusal bir veda yapıldı. Ünlü oyuncu için pasta kesilirken, gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansıdı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testte sonucu pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih’i Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı! 1

Yapım ekibi, Doğukan Güngör’ün ayrılığı sonrası hızlı bir karar alarak Fatih karakteri için Emre Dinler ile anlaşmıştı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı! 2

Ayrılık kararının ardından cuma günü çekilen ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı yeni bölüm sahneleri iptal edildi.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı! 3

SETTE DUYGUSAL VEDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setten ayrılmak zorunda kalan Doğukan Güngör için ekip tarafından veda pastası kesildi. Duygusal anların yaşandığı veda sırasında ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Set çalışanları Güngör’e destek olurken, veda anları kameralara yansıdı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Doğukan Güngör gözyaşlarıyla ayrıldı! 4

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Barut ve Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı!İbrahim Barut ve Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı!
Öpüşme krizi iddiası! Başrol o sahneyi kabul etmediÖpüşme krizi iddiası! Başrol o sahneyi kabul etmedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.