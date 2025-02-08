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Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir isim daha! Ortalık yine karışacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 08:07
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha dahil oluyor. Fenomen dizinin kadrosunda 87. bölümde genç kuşağın başarılı isimlerinden Müge Bayramoğlu katılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir isim daha! Ortalık yine karışacak

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük ses getiren diziye bomba bir isim daha katılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye yakında genç kuşağın başarılı oyuncularından Müge Bayramoğlu dahil olacak.

kızılcık

Bayramoğlu’nun “Defne” karakterine hayat vereceği ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacağı iddia ediliyor.

MÜGE

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992'de Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ederek oyunculuk alanında kendini geliştirdi.

Kariyerine genç yaşta başlayan Bayramoğlu, birçok dizi ve projede yer aldı. "Pis Yedili", "O Hayat Benim", "Koca Koca Yalanlar", "Aşk Zamanı" ve "Gaddar" gibi yapımlarla televizyon ekranlarında sıkça göründü.

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Kızılcık Şerbeti
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