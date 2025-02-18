Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık! Sevilen isim diziye veda ediyor! Yerine başkası gelecek...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

Yeni sezonla birlikte birçok değişikliğin yapıldığı ve yeni isimlerin dahil olduğu dizide flaş bir değişiklik yaşanacak.

YÖNETMEN AYRILIYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nin Ketche lakaplı kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor. Ketche’nin peş peşe çekeceği sinema filmleri nedeniyle yapımcı Faruk Turgut’la karşılıklı anlaşarak ayrılacağı öğrenildi. Fenomen dizinin yeni yönetmeni de belli oldu. Kızılcık Şerbeti’ni artık Aydın Bulut yönetecek.