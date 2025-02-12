Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne! Bebek küvette unutuldu, hüngür hüngür ağladı! Kullanıcılar tepki gösterdi...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

Her bölümüyle sosyal medyayı sarsan dizi yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı ve tartışma yarattı. Bir süredir Sönmez Hanım'ın unutkanlığı diziye dmaga vurdu.

CEMRE'Yİ SUDA UNUTTUĞU SAHNE ÇEKTİ!

Yeni bölüm fragmanında Alzheimer belirtileri gösteren Sönmez, Doğa'nın kızı Cemre'yi banyoda yıkarken küvette unutuyor. Eve geldiğinde durumu fark eden Kıvılcım, Cemre'yi kurtarıyor.

Cemre'nin ağladığı bu sahne ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok seyirci bu sahnenin nasıl çekildiğini merak ettiklerini söyledi.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

